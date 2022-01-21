В мире коронавирусом заразились более 341,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 4 743 233 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 21 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 341 893 823. К летальному исходу вирус привел в 5 573 134 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США (69 270 651 зараженных), далее следуют Франция (15 713 569) и Великобритания (15 718 193).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности применения противовирусных препаратов без назначения врача при коронавирусе. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что эффективность многих таких препаратов не доказано. И непонятно, есть ли смысл их вообще применять. Поэтому терапевт не рекомендует начинать прием противовирусных, не посоветовавшись с врачом.