В мире коронавирусом заразились более 341,8 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 341,8 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 4 743 233 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 21 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 341 893 823. К летальному исходу вирус привел в 5 573 134 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США (69 270 651 зараженных), далее следуют Франция (15 713 569) и Великобритания (15 718 193).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности применения противовирусных препаратов без назначения врача при коронавирусе. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что эффективность многих таких препаратов не доказано. И непонятно, есть ли смысл их вообще применять. Поэтому терапевт не рекомендует начинать прием противовирусных, не посоветовавшись с врачом.

в мире коронавирусная пандемия университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 341,8 млн человек
Ночной пожар в многоквартирном доме выгнал всех жильцов на улицу в Ленобласти
Уборочная техника проехала мимо Калининского и Приморского районов утром 21 ...
С начала года коммунальщиков оштрафовали на 24,5 миллиона за плохую уборку снега
Ленобласть в преддверии выходных ждут снегопады и похолодание до -20 градусов
Рынок стрит-ритейла в Петербурге близок к полному восстановлению
ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют в России
В Пулково 21 января задержан один рейс