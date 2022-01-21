Иммунолог объяснил, почему при омикрон-штамме не пропадает обоняние

Иммунолог объяснил, почему при омикрон-штамме не пропадает обоняние
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему не пропадает обоняние при заражении омикрон-штаммом.

По словам эксперта, потеря обоняния реже наблюдается у пациентов с коронавирусом из-за понижения тропности инфекции к соответствующим нервам и рецепторам, а также из-за меньшей патогенности «омикрона», сообщает «Лента.ру».

Последнее явление Крючков объяснил тем, что омикрон-штамм дает большую долю легкой формы заболевания или вовсе бессимптомной.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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