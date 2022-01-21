В субботу после полудня в Петербурге слегка подморозит

В субботу после полудня в Петербурге слегка подморозит
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 22 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются осадки в виде снега.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов, днём температура воздуха окажется на уровне -2…-4 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -11…-13 градусов, в пригородах похолодает до -15 градусов, днём столбики термометров покажут -8…-10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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