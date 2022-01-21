Банк России продлил льготное кредитование бизнеса

ЦБ продлил льготное кредитование малого и среднего бизнеса до конца марта текущего года.

С 24 января Центробанк РФ возобновит льготное кредитование малого и среднего бизнеса из отраслей, которые больше всего подвержены негативному влиянию от коронавирусных ограничений. В итоге Банк Росси принял решение продлить программу до 31 марта.

Ожидается, что это позволит банкам, которые участвуют в программе, ответить на запросы от бизнеса на получение льготных кредитов, которые не успели обработать в конце прошедшего года из-за высокой загрузки, отметили в ЦБ. В пресс-релизе регулятора отмечается, что такая мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на встрече клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России Научно-исследовательского университета ВШЭ было немало интересных заявлений. В частности, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев подробно описал ситуацию с наличными деньгами в России.