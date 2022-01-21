Путин поручил повысить пенсии военным с 1 января

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6 %.

Это коснется 2,6 млн граждан РФ, эти выплаты надо пересчитать с 1 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с просьбой выполнить обещания перед гражданскими пенсионерами и решить этот вопрос. В итоге ставку индексации решено повысить до 8,6%.

«Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.