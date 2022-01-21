Путин поручил повысить пенсии военным с 1 января

Путин поручил повысить пенсии военным с 1 января
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6 %.

Это коснется 2,6 млн граждан РФ, эти выплаты надо пересчитать с 1 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с просьбой выполнить обещания перед гражданскими пенсионерами и решить этот вопрос. В итоге ставку индексации решено повысить до 8,6%.

«Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

владимир путин индексация пенсии


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поручил повысить пенсии военным с 1 января
Из-за «омикрона» Путин может направить свое обращение к ...
«Плохие новости»: заражение «омикроном» одновременно с ...
В Петербурге запретили плановую медпомощь и профосмотры из-за «омикрона»
Visa: уже треть россиян полностью отказались от использования наличных денег
Назван главный плюс «омикрона»
Банк России продлил льготное кредитование бизнеса
Что будет изображено на новой сторублевой купюре