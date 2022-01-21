На Кипре туристам можно будет не предоставлять ПЦР-тесты при наличии вакцины

На Кипре теперь можно не предоставлять ПЦР-тесты при наличии вакцины. Фото: pixabay

На Кипре теперь можно не предоставлять ПЦР-тесты при наличии вакцины. Фото: pixabay

Правительство Кипра приняло решение, что предоставление ПЦР-тестов не обязательно в случае, когда турист вакцинирован, в том числе и российским препаратом «Спутник V».

Новое решение вступит в силу с 1марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Тех туристов, которые уже успели вакцинироваться, освободят от тестов, карантина и получения специальных разрешений на въезд независимо от страны, из которой они прибыли. В Кипре признаются все препараты, которые были одобрены в Европе, также «Спутник V», китайские Sinopharm и Sinovac, AstraZeneca, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и бустер «Спутник Лайт».

Кроме того, Кипр не будет требовать ПЦР-тесты и карантин от переболевших туристов, всех, кроме россиян, потому что Россия не входит в список государств-участников системы цифровых сертификатов ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 февраля, туристам в Таиланде не нужно будет в течение недели находиться на карантине. Это станет возможно, если путешественник будет привит от новой коронавирусной инфекции.