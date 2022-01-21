«Второму сезону быть!»: Netflix официально подтвердил продолжение сериала «Игра в кальмара»

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Netflix официально подтвердил продолжение сериала "Игра в кальмара". Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix подтвердил уже распространяющуюся информацию о втором сезоне нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Раньше второй сезон был лишь предположением и желанием поклонников ленты, но теперь информация о продолжении истории получила подтверждение от самого стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Verge.

В очередном отчете гендиректор платформы по контенту Тед Сарандос заявил, что «Игра в кальмара только началась». Значит, нам стоит ждать продолжение противостояние между заигравшимися богатеями и ослепленными деньгами бедными слоями населения.

Еще в начале ноября 2021 года создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек рассказал, что продолжение сериала планируется. О дате выхода и начале съемок при этом пока не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «King’s Man: Начало» режиссера Мэттью Вона возглавил кинопрокат в России и странах СНГ.

Netflix игра в кальмара Россия южная корея


 

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