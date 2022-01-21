В Германии призвали к срочному запуску «Северного потока — 2»

В Германии призвали к срочному запуску &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к скорейшей сертификации «Северного потока — 2».

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — приводит ее слова Zeit.

По ее словам, поставки российского газа позволят Германии осуществить переход к возобновляемым источникам энергии.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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