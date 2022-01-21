«Продлить, или не продлить»: 26 января в Петербурге Смольный обсудит вопрос QR-кодов

&#171;Продлить, или не продлить&#187;: 26 января в Петербурге Смольный обсудит вопрос QR-кодов
26 января в Петербурге Смольный обсудит вопрос QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb.ru

На следующей неделе власти Петербурга обсудят возможность отмены QR-кода. Штаб планируют созвать 26 января.

Причиной пересмотра вопроса QR-кодов, возможно, послужил отказ от законопроекта касательно QR-кодов на федеральном уровне. Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов заявил, что заседание изначально планировалось на 20 января, но его перенесли на 26 число.

«Деловой Петербург» со ссылкой на юриста общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Юлию Чарноцкую сообщает, что сам общественный совет выступает за решение отменить QR-коды.

Со второго января ввели правило обязательного предъявление QR-кодов в заведениях общепита и в ТЦ, что вызвало волну недовольств и трудностей у петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 170 заведений поддержали бойкот QR-кодов в Санкт-Петербурге.

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