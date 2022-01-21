«Как были нищими, так и остались»: февральские выплаты не удовлетворили пожилых россиян

Пенсионеры узнали, сколько денег получат в феврале. Прогноз их не порадовал: с такими выплатами можно только выжить, но на достойную жизнь рассчитывать не приходится.

По мнению пожилых граждан России, несмотря на повышенную индексацию, денежных средств все еще мало. По проведенным подсчетам размеров денежных пособий, которые ожидаются с 1 февраля, пенсионеры были неприятно удивлены. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Пенсионеры отметили, что новая индексация не сможет покрыть даже части расходов, которые за последнее время заметно увеличиваются. Накануне в Госдуме России приняли в трех чтениях новый закон об увеличении уровня индексации страховых пенсий до 8,6%.

Размер прибавки при этом не компенсирует финансовые потери от растущих цен, считаю пожилые граждане. Своим мнением они поделились с изданием.

Например, пожилая женщина Светлана отметила, что размер ее пенсионных средств за декабрь 2021 года составил 9 141 рубль. Уже в феврале с учетом всех новых подсчетов после увеличение суммы пенсионерка получит 9 927 рублей. По мнению Светланы, с учетом роста цен на продукты новой прибавки все равно не хватит на достойную жизнь.

Еще один пенсионер Валерий заявил, что он содержит двух маленьких детишек. Размер его пенсии при этом составляет только 11 975 рублей. Многое ли можно позволить себе на такую сумму?

Гражданин Владимир поделился, что в 2014 году ему была доступна пенсия в размере 12 000 рублей, или по другой валюте — 400 долларов. Сейчас размер его пенсионных отчислений будет равен 16 000 рублям, на которые, по утверждению пожилого человека, можно купить всего 200 долларов. Владимир задается вопросом, кто украл его 200 долларов, и почему сегодня он получает денежные выплаты в размере несколько больше 30 тысяч рублей.

Женщина по имени Ольга обратила подчеркнула, что продукты в российских магазинах подорожали на 20%-30%. И это только сейчас, дальше, — больше. Не стоит забывать и об увеличении цен на ЖКХ. Пенсионерка заключила, что как были российские пенсионеры нищими, так и остались.

Также некоторая часть пенсионеров заметила, что часть регионов России имеет очень низкий прожиточный минимум.

Гражданин Виктор сообщил, что прожиточный минимум в целом по стране составляет 13 800 рублей, но в субъекте, где проживает пенсионер, этот показатель достигает всего 9 200 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин на заседании поручил проиндексировать пенсии военным на 8,6 %.