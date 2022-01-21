Смольный может ввести более жесткие ограничения массовых мероприятий

Смольный может ввести более жесткие ограничения массовых мероприятий
Лисовец добавил, что не видит оснований для отмены QR-кодов в общественных местах. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Комитет по здравоохранению Петербурга планирует ужесточить ограничения массовых мероприятий с целью снижения дальнейшего распространения COVID-19.

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС. По его словам, власти должны рассматривать введение более жестких ограничений массовых мероприятий. Это может произойти в ближайшее время.

Он призвал петербуржцев стараться избегать массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Лисовец объяснил, что такие рекомендации вызваны сложившейся крайне напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в городе, которая только продолжит расти.

Чиновник добавил, что не видит оснований для отмены QR-кодов в общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может достигнуть 10 тысяч случаев в сутки.

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