В Петербург поступило более 200 тысяч быстрых тестов на COVID

В Петербург завезли крупную партию быстрых антиген-тестов на коронавирус, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он заявил, что на днях в город привезли 204 445 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Их направят в основном во взрослые и детские поликлиники, а также в приемные покои городских больниц. Быстрые тесты будут использовать совместно с традиционными ПЦР-тестами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику. Разрешение касается только тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Новые правила вступят в силу с понедельника, 24 января. Таким образом, можно будет получить официальный диагноз при положительном тесте на коронавирус. Однако есть исключения: чтобы добраться до больницы нельзя будет использовать общественный транспорт.