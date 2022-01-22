В мире коронавирусом заразились еще 4 млн человек

В мире коронавирусом заразились еще 4 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 4 081 366 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро субботы, 22 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 345 150 590. К летальному исходу вирус привел в 5 584 037 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США — 70 209 737 зараженных коронавирусом, 864 553 умерших ковид-пациента. Следом идут Индия (38 566 27 инфицированных, 488 396 умерших) и Бразилия (23 766 499 зараженных, скончались 622 875 человек).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему симптомы коронавируса при заражении «омикроном» переносятся легче, чем при других штаммах.

зараженные в мире коронавирусная пандемия университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились еще 4 млн человек
Уборочная техника обошла стороной Калининский район
Стало известно, как с понедельника будет организована работа поликлиник в ...
Полиция и МЧС провели рейд на главной ресторанной улице Петербурга
США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности
Мужчина ворвался в магазин на Восстания с макетом автомата
Фургон на большой скорости влетел в столб на Торфяной дороге
В Великобритании распространяется новый вариант «омикрона» BA.2