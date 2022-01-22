В мире коронавирусом заразились еще 4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 4 081 366 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро субботы, 22 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 345 150 590. К летальному исходу вирус привел в 5 584 037 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США — 70 209 737 зараженных коронавирусом, 864 553 умерших ковид-пациента. Следом идут Индия (38 566 27 инфицированных, 488 396 умерших) и Бразилия (23 766 499 зараженных, скончались 622 875 человек).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему симптомы коронавируса при заражении «омикроном» переносятся легче, чем при других штаммах.