Снова каток: гололед и до -16 градусов ожидают петербуржцев в воскресенье

Снова каток: гололед и до -16 градусов ожидают петербуржцев в воскресенье
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 23 января, в Северной столице ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Горожанам стоит соблюдать осторожность из-за появления наледи на дорогах.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов, в пригородах до -16, переменный ветер будет дуть слабо. В дневное время столбики термометров покажут -6…-8 градусов, слабый ветер будет дуть с юга, юго-запада.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Водителя и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за плохой зимней уборки. В городе повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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Снова каток: гололед и до -16 градусов ожидают петербуржцев в воскресенье
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