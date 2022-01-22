Жителей Ленобласти предупредили о предстоящих морозах до -20 градусов

В Ленинградской области в последний выходной перед началом новой трудовой недели ожидается переменная облачность, пойдет снег.

В ночь на воскресенье, 23 января, переменный ветер будет дуть слабо. Днем порывы южного, юго-западного ветра усилятся до умеренного.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в темное время суток составит -15…-20 градусов, местами -8…-13. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов, местами до -12.

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах появится гололедица. Пешеходам и автомобилистам следует соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Горожанам стоит соблюдать осторожность из-за появления наледи на дорогах.