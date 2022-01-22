В Петербурге продолжает стремительно расти заболеваемость COVID: еще 8 451 случай заражения

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 8 451 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 16 094 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 6 400 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 473 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус, в том числе и штамм «Омикрон», может вызывать обострение кожных заболеваний.