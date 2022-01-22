Онкодерматолог предупредила о появляющемся на коже симптоме коронавируса

Определить, вызвал ли заболевание коронавирус, самостоятельно не получится, отметила врач. Для этого нужен анамнез от квалифицированного специалиста. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Определить, вызвал ли заболевание коронавирус, самостоятельно не получится, отметила врач. Для этого нужен анамнез от квалифицированного специалиста. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус, в том числе и штамм «Омикрон», может вызывать обострение кожных заболеваний. Об этом предупредила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

По ее словам, у всех вариантов этой инфекции наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Поэтому в данном случае «Омикрон» не отличается от «Дельты».

Медик рассказала «Москве 24», что среди наиболее распространенных заболеваний — токсическая эритема и крапивница. Встречается и обострение псориаза, витилиго, атопического дерматита. Иногда фиксируются и тяжелые формы поражения сосудов кожи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни у людей, у которых нет иммунитета к инфекции. «Омикрон» не столько вызывает пневмонию, сколько наносит вред сосудам и резко изменяет свертываемость крови.