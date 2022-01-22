Иммунолог предупредил непривитых о тяжелом течении «омикрона»

"Омикрон" не столько вызывает пневмонию, сколько наносит вред сосудам и резко изменяет свертываемость крови. Фото: pexels

"Омикрон" не столько вызывает пневмонию, сколько наносит вред сосудам и резко изменяет свертываемость крови. Фото: pexels

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни у людей, у которых нет иммунитета к инфекции.

По словам специалиста, которые приводит URA.RU, омикрон-штамм протекает «на полную катушку» у тех, кто не переболел коронавирусом, не привился или давно перенес инфекцию. Он отметил, что у этих категорий пациентов новый штамм может вызвать высокую температуру и серьезное поражение легких.

Болибок рассказал, что «омикрон» не столько вызывает пневмонию, сколько наносит вред сосудам и резко изменяет свертываемость крови. В таком случае кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки сосудов.

Иммунолог добавил, что вакцинированные и недавно переболевшие люди переносят омикрон-штамм в легкой форме, с симптомами ОРВИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о новых симптомах «омикрона».