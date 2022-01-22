Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом

Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом
Проект плана обсуждался в ходе расширенного заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 18 января. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Согласно документу на официальном сайте кабмина, руководители российских регионов должны будут обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль. Министерству здравоохранения РФ и Минцифры России поручено направить доработанные нормативы по количеству операторов, работающих на горячей линии 122 с медицинской подготовкой.

В рамках плана будет проведена экспертиза качества оказываемой больным медицинской помощи силами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин

коронавирусная пандемия омикрон -штамм правительство рф


 

Новости партнеров
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 473 человек
20 заведений общепита Петербурга работали ночью и без QR-кодов
В парке Гатчины подростки заставили ребенка раздеться и встать на колени на снег
«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом
В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
В России за утки выявили более 57 тысяч случаев заражения COVID
Среди белого дня хулиган обстрелял «Порше» на проспекте Просвещения