Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом

Проект плана обсуждался в ходе расширенного заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 18 января. Фото: комитет по здравоохранению

Проект плана обсуждался в ходе расширенного заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 18 января. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Согласно документу на официальном сайте кабмина, руководители российских регионов должны будут обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль. Министерству здравоохранения РФ и Минцифры России поручено направить доработанные нормативы по количеству операторов, работающих на горячей линии 122 с медицинской подготовкой.

В рамках плана будет проведена экспертиза качества оказываемой больным медицинской помощи силами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин