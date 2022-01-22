Мишустин потребовал разобраться со стоимостью ПЦР-тестов на COVID

Мишустин потребовал разобраться со стоимостью ПЦР-тестов на COVID
Поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фонд ОМС и его территориальные подразделения проверят качество оказания помощи пациентам с COVID-19. Получать результаты правительство будет каждую неделю, сообщается на портале Правительства РФ.

«Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров. В связи с этим медицинские организации города могут вернуться к штатному режиму работы как минимум спустя 4-5 недель.

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