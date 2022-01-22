Инфекционист раскрыл способ определить омикрон-штамм COVID

Инфекционист раскрыл способ определить омикрон-штамм COVID
Омикрон может протекать как в виде насморка, так и в виде недомогания, головных болей и нарушения сна. Фото: pixabay

При заражении новым штаммом коронавируса у пациента может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, если у заболевшего проявляются одновременно насморк, головная боль, осиплость, боль в горле и расстройство стула, то это на 100 процентов говорит о том, что у человека омикрон.

Как сообщил ТАСС, инфекционист добавил, что также для «омикрона» характерное нарушение сна и состояние недомогания.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

коронавирусная пандемия омикрон -штамм


 

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