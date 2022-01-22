В России за сутки с COVID-19 в больницы попало 9 902 человека

В Российской Федерации происходит резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа с таким диагнозом были госпитализированы 9 902 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью в субботу 22 января.

Если сравнивать данные показатели со вчерашним днем, то это на 8,4% больше, передает стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 22 января 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9902 и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах», — указывается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 58 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.