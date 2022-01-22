Выявлена вероятность повторного заражения ковидом: «Омикрон» играет большую роль

В Британии уже не в первый раз заявляют, что граждане заражаются коронавирусом повторно.

The Guardian сообщает, что вероятность заразиться ковидом вновь зависит сразу от нескольких факторов. Отмечается, что непривитые гораздо больше подвержены получению реинфекции.

Стоит добавить, что риск заразиться больше у тех, у кого прошлая болезнь была в более легкой форме и с более низким иммунным ответом.

Кроме того, вероятность повторного заражения COVID-19 зависит еще от одного фактора. Пишут, что риск повторного заражения «Микроном» вскоре после первого инфицирования «Омикроном» будет ниже, чем после «Дельты», за которой последует «Омикрон».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о новой симптоматике штамма коронавирусной инфекции «омикрон».