В Петербурге СК начал проверку после избиения ребенка няней

Своеобразные методы воспитания годовалого ребенка попали на камеры видеонаблюдения в парадной дома Приморского района Северной столицы.

Как сообщает «Фонтанка», пожилая няня шлёпала ребёнка по рукам. Ее, мягко говоря, некорректные действия заставили родителей малыша отправиться в полицию.

Неприятный инцидент произошёл в Приморском районе города на Неве. 63-летняя няня, нанятая по объявлению, выводила ребёнка на прогулку. Женщина стояла у лифтов. На кадрах заметно, как пожилая женщина в шапке долго бьёт его по рукам, будто «наказывая».

Стоит отметить, что после того, как видеозаписи всплыли, няню уволили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятилетний ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и грузовиком на КАД.