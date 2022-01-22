Апельсин признали одним из важнейших фруктов в зимний период

Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам включить в зимний рацион апельсины, которые могут помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние крови и обеспечить нормальную работу сердца и сосудов. Однако, исключение составили группы людей, страдающие от аллергии или гастрита.

Сами по себе апельсины являются источником бета-каротина, фолиевой кислоты, витаминов группы В, А, С, калия, кальция, магния, цинка и железа, поэтому фрукт рекомендуется особенно в зимнее время года, когда организму человека очень не хватает многих полезных веществ. Об этом рассказало управление Роспотребнадзора по Петербургу.

При покупке апельсинов стоит уделить внимание нескольким вещам, считают эксперты. Например, на фрукте не должно быть отдельных зеленоватых участков или коричневых пятен.

Также стоит учитывать готовность апельсинов: чем тяжелее, тем более зрелый. Перележавшие фрукты теряют упругость и становятся мягкими. Еще один факт: кислые апельсины не дозреют в домашних условиях, выжидать время нет смысла.

При хранении фруктов стоит учесть, что при комнатной температуре они пролежат не более недели, а в отделении для фруктов холодильника, — около двух. В случае, если апельсины положить в основное отделение холодильника, то там они сохранятся примерно месяц, чем ниже температура, — тем больше они сохранятся.

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