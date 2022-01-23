Низкоквалифицированным рабочим и людям искусства придется попотеть, чтобы взять ипотеку

Эксперт поделился, какие профессии столкнуться с серьезными трудностями при получении ипотечного кредита. Самое трудно положение с получением кредитов оказалось у людей искусства и у низкоквалифицированных рабочих.

Для банков в приоритете те люди, у которых доходы, кредитная история и долговая нагрузка позволят взять и без проблем оплатить новый ипотечный кредит. Такие критерии удалось выявить исходя из опроса портала «Индикаторы рынка недвижимости» пишет «Российская газета».

Указанные показатели очень часто зависят именно от работы и заработной платы, которую получает гражданин. Чаще всего банки приветствуют высококвалифицированных специалистов из крупных компаний. Также банки не против бюджетников и госслужащих, а также иных заемщиков, по которым можно просмотреть данные через выписку из Пенсионного фонда. Чаще всего таким гражданам еще и дают льготные справки.

Но есть и группы лиц, которых банки, так скажем, опасаются. Например, — низкоквалифицированные работники, среди которых уборщики, разнорабочие, водители, администраторы. Такое мнение высказал гендиректор компании «Роял Финанс» Александр Тихончук. Угроза нависает над такими профессиями особенно тогда, когда происходит сокращение штата.

Еще одна категория — работники со сдельной оплатой труда, среди которых, например, риелторы и страховые агенты. Отмечается, что их доходы нестабильны, что также может вызвать беспокойство банков. Также не очень жалуют собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Эксперт рассказал, что дело в том, что индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса могут представить упрощенную бухгалтерскую отчетность. На ее основании зачастую реальные доходы предпринимателей не прослеживаются. Также заниматься бизнесом, — это более рискованно, чем работать по найму, что связано с последующим возможным банкротством, отметил Тихончук.

Следующая группа — творческие профессии, среди которых актеры, певцы. Такие сотрудники часто имеют сдельную оплату труда или оформлены как индивидуальные предприниматели. Поэтому банки тоже несколько раз подумают прежде, чем дать ипотечный заем таком гражданину.

Чтобы получить ипотеку представителям проблемных для банка профессий могут помочь положительная кредитная история, наличие недвижимости, привлечение созаемщиков или более суровые условия кредита, в частности, первый взнос.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России продлил льготное кредитование малого и среднего бизнеса до конца марта текущего года.