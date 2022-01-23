В воскресенье в Пулково нет задержанных рейсов

В воскресенье в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 23 января, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Причины задержек не указываются.

Накануне в Пулково с вылетом задержали два самолета. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта и доминиканской Ла Романы. Первым задержали рейс до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:45, однако время вылета сдвинули до 7:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

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