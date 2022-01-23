Финансист рассказал, когда лучше инвестировать в рублевые активы

По словам эксперта, если потребление сосредоточено в российских товарах, то тогда лучше увеличить долю рублёвых активов. Фото: pixabay.com

По словам эксперта, если потребление сосредоточено в российских товарах, то тогда лучше увеличить долю рублёвых активов. Фото: pixabay.com

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал, что прежде чем сделать выбор, в какую валюту вложиться, следует понять, какие расходы планируются в будущем.

По словам эксперта, если потребление сосредоточено в российских товарах, то тогда лучше увеличить долю рублёвых активов.

Если необходимо платить за образование детей за рубежом, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро, сообщает агентство «Прайм».

При этом пытаться угадать «более доходную валюту» бесполезно, так как в долгосрочной перспективе более высокие процентные ставки по депозитам и облигациям в рублях компенсировали снижение курса рубля к иностранным валютам.

По словам специалиста, если основная часть будущих расходов произойдёт в ближайшие годы, то лучше выбрать депозиты и облигации в валютах, которые отвечают этим целям. В случае, если горизонт планирования длиннее (10-20 лет), лучше определиться с более рискованными активами, которые могут повысить долгосрочную доходность портфеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк планирует вводить штрафы за нарушения по криптовалютам, а не уголовную ответственность. Банк России также считает необходимым законодательно запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения граждан РФ в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.