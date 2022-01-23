Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл
Пробки составили 1 балл. Фото: "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга утром в воскресенье, 23 января, наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на набережной Обводного канала, перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы.

В «желтый» окрашивается частично Садовая, набережная Обводного канала, Невский проспект, Вознесенский проспект и Измайловский проспект.

На юге города «красным» выделены участки на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.

дорожная ситуация заторы пробки


 

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