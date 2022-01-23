На проспекте Юрия Гагарина загорелась «однушка»

Утром 23 января в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:00 мск. На проспекте Юрия Гагарина, дом 16, корпус 1, в однокомнатной квартире выгорела обстановка на площади 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 09:24 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.