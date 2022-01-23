В Ленобласти еще 622 человека заразились коронавирусом

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 622 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 108 397 случаев ковида. При этом выздоровели 98 725 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 9 535 случаев. На первом Москва — 17 528 случаев. На третьем месте Московская область — 7 056.

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