«Сюрпризы» «Омикрона»: врач рассказал о пятнах, крапивнице и поражении сосудов

Последствия нового штамма коронавируса «Омикрон» могут быть малоприятными.

Как сообщает «Москва 24», новая вариация COVID-19, грозит переболевшему пациенту ярко выраженными последствиями.

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, работающая в клинике кожных и венерических болезней имени Рахманова, поведала об обострении кожных заболеваний, которые может устроить ковид и в том числе «Омикрон».

Чаще всего пациенты, узнавшие не понаслышке о коронавирусе, жалуются на токсическую эритему. Она выражается в появление синюшных пятен на коже. Также может быть поражена слизистая полости рта. Последнее случается гораздо реже.

Бывает, что бывшему ковид-больному диагностируют крапивницу. Обострение кожных заболеваний может выражаться в псориазах, витилиго, обострении атопического дерматита. Вполне возможны и васкулиты – поражение сосудов кожи, в том числе и тяжёлые, объясняет специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.