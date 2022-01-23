В России COVID-19 подцепили более 11 млн человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 63 205 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в воскресенье, 23 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 679 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 73 человек, в Петербурге — 58, а в Московской области — 42.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 326 112 россиян.

Всего в России зафиксировано 11 млн 108 тыс. 191 случай коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленингардской области еще 622 человека заразились коронавирусом. С начала пандемии в 47-м регионе выявлено 108 тысяч 397 случаев COVID-19.