В мире COVID-19 заразилось более 350 млн человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 350 млн 191 тыс. 823 человека.

По данным SCMP на 23 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 600 тыс. 64 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 70 млн 495 тыс. 874 человек, на втором месте Индия — 39 млн 237 тыс. 264, затем идет Бразилия 23 млн 931 тыс. 609 человек.

Россия занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 11 млн 108 тыс. 191 человек, умерло при этом 326 тыс. 112 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки стали 58 человек.