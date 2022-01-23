Китайские ученые разработали методику для оценки риска смерти человека по глазам

В Китае разработана методика, по которой оценивают риск смерти по глазам человека. Фото: pixabay

В Китае разработана методика, по которой оценивают риск смерти по глазам человека. Фото: pixabay

Исследователи выяснили, как определить риск смерти человека по сетчатке глаза.

Об этом пишет British Journal of Ophthalmology.

Проект разрабатывался в Китае. Основой для исследования стали мелкие сосуды глазного яблока. Над данной методикой работали специалисты из Академии медицинских наук провинции Гуандун.

За основу эксперты взяли разницу между реальным возрастом человека, а также возрастом сетчатки его глаза. Состояние мелких сосудов наглядно показывает, в каком конкретно состоянии пребывает кровеносная система головного мозга человека.

После окончания экспериментов ученые выяснили, что данный метод на самом деле действенный и может установить реальный возраст человека с точностью до трех лет.

Отмечают, что если разница между реальным возрастом и возрастом сетчатки довольно большая, то это может говорить о риске преждевременной смерти человека.

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