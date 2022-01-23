Переболеть легко не получится: COVID-19 вызывает неврологические проблемы

COVID-19 способен вызвать неврологические проблемы на долгое время. Фото: pexels.com

COVID-19 способен вызвать неврологические проблемы на долгое время. Фото: pexels.com

Легкое течение новой коронавирусной инфекции не гарантирует отсутсвие последствий.

Исследователи из Оксфордского университета заявили, что ковид способен вызвать длительные неврологические проблемы у человека.

По словам исследователей, у человека перенесшего вирус в любой форме, может произойти нарушение когнитивных способностей.

Не исключено, что бывший ковид-пациент столкнется с нарушением внимания и незначительными кратковременными провалами в памяти. Все это может длиться порядка полугода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.