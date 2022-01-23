В ближайшие три дня в Петербурге будет скользко, снежно и холодно

Из-за атлантических циклонов жителей Северной столицы ожидает похолодание. До конца января столбики термометров не поднимутся выше отметки 0 градусов.

Рабочая неделя начнется в городе с температуры воздуха до -6 градусов, а также днем пойдет мокрый снег.

Как сообщили синоптики Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на следующий день ожидается незначительное потепление, однако к вечеру столбики термометров опустятся до -5 градусов. Город накроет снегопад, будет дуть умеренный ветер. В среду осадков не предвидится. При этом температура может опуститься до -10 градусов.

Горожан также предупредили об образовании на дорогах гололедицы. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за плохой зимней уборки. В городе повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы.