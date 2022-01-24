В Пулково задерживается один авиарейс утром в понедельник

В Пулково задерживается один авиарейс утром в понедельник
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Казань. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 24 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, самолет с пассажирами должен был вылететь по указанному направлению в 06:30.

По предварительной информации полет состоится в 08:00 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Напомним, накануне в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Краснодара, Стамбула, Калининграда, Мурманска и Краснодара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство ввело новое ограничение по авиаперелетам внутри страны. Изменения ждут пассажиров, которые покупают билеты по специальным ценам. Новые правила пока вводятся на один год.

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