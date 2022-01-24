Четвертая доза вакцины вдвое улучшила защиту от заражения коронавирусом

Четвертая доза вакцины от COVID-19 вдвое лучше защищает от инфекции. Об этом свидетельствуют данные исследования Минздрава Израиля вместе с институтом Вайцмана, «Технионом», Еврейским университетом, институтом имени Гартнера в медцентре имени Хаима Шибы.

Согласно данным проведенного исследования, четвертая доза вакцины от коронавируса в два раза улучшает защиту от заражения. Кроме того, получившие четвертую дозу в три раза реже переносят болезнь в тяжелой форме, сообщили «РИА Новости»,

Специалисты провели анализ на основе данных 400 тыс. израильтян, которым поставили четвертую дозу прививки, и 600 тысяч человек, привившихся три раза, в возрастной группе 60 лет и старше.

Защитить свое здоровье в период пандемии поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся в Петербурге на следующей неделе. Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».