В Пулково 24 января задержан один рейс

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Казань. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 24 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Казань. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 06:30.

По предварительной информации полет состоится в 08:00 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Накануне в Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Краснодара, Стамбула, Калининграда, Мурманска и Краснодара. 23 января, задержали два рейса до Краснодара. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45 и в 20:55. Однако время вылета сдвинули на 19:00 и 00:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скандал в самолете может обернуться для Волочковой арестом.