Стал известен симптом, встречающийся у 73% заразившихся «омикроном»

Стал известен симптом, встречающийся у 73% заразившихся &#171;омикроном&#187;
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Почти три четверти (73%) всех заразившихся «омикроном» в Бангладеш жаловались на насморк. Об этом сообщает местная интернет-газета bdnews24.

Официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам рассказал, что головные боли наблюдались у 68% заболевших, при этом 64% из них жаловались на чувство усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся «омикроном» жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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