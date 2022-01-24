Коронавирусом в мире заразилось более 351 млн человек

Коронавирусом в мире заразилось более 351 млн человек
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 351 млн. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 351 миллион, а число летальных исходов — 5,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 24 января в университет поступили сведения о 351 069 733 зараженных и 5 595 986 умерших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 70 699 416. Далее следуют Индия (39 257 080), Бразилия (24 054 405).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 10 923 494. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 319 536.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о заражении «Омикроном» через глаза.

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