Россиян предупредили о заражении «Омикроном» через глаза

Россиян предупредили о заражении «Омикроном» через глаза
Входными воротами для инфекции в этом случае чаще всего становятся глаза. Фото: pixabay

Штамм «омикрон» может проникать в организм человека через глаза. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, первым симптомом заражения новой мутацией COVID-19 все чаще становится конъюнктивит. После появляются головные боли и насморк, так как новый штамм способен проникать в организм человека через глаза.

Как сообщил ТАСС, Исаев отметил, что пока нет детальной информации об отличиях симптомов «дельты» от «омикрона».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон».

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