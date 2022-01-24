В России за сутки коронавирусом заразились 63,2 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились 63,2 тысячи человек
В РФ выявили новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 63 205 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 11 108 191.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 679 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 326 112 граждан. За сутки отрицательные тесты на ковид получили 23 045 человек. Общее количество выздоровлений достигло 10 023 622.

По заболеваемости за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место — 9535 новых заболевших. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 17 528 человек. Третье место у Подмосковья — 7056 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о заражении «Омикроном» через глаза.

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