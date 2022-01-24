Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 6 баллов

Утром в понедельник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 24 января пробки оцениваются в 6 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском и Измайловском проспектах. Кроме того, пробка образовалась на Лиговском проспекте.

Проезд затруднен на Тучковом, Троицком и Литейном мостах, большой затор наблюдается в районе Большеохтинского моста.

На севере Петербурга пробки в районе Светлановской площади, на Большом Сампсониевском и Пискаревском проспектах, а также на Энгельса и Культуры.

На юге города «покраснели» улицы Салова и Бухарестская, Витебский проспект, Кубинская улица, а также Пулковское и Московское шоссе. Пробка образовалась на КАД от Большого Обуховского моста до Мурманского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.