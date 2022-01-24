Опрос: 40% школьников рассчитывают получать 60 тысяч рублей на первой работе

Опрос: 40% школьников рассчитывают получать 60 тысяч рублей на первой работе
Чаще всего о желаемом доходе от 60 тысяч рублей говорили школьники из Мурманской области, Крыма, ЯНАО, Калининградской области. Фото: unsplash

В России 40% школьников рассчитывают получать более 60 тысяч рублей в месяц на своей первой работе.

Опрос провела международная образовательная компания «ЯКласс», его результаты приводит РИА Новости. В исследовании приняли участие 7,8 тысячи учеников 5-11 классов в российских регионах.

Среди старшеклассников, доля тех, кто хочет зарплату в 60 тысяч рублей, составляет 45%. Другие 27% учеников 5-11 классов предполагают, что будут получать от 35 до 50 тысяч рублей в месяц, 22% — от 25 до 35 тысяч рублей. На зарплату от 15 до 25 тысяч рублей рассчитывают 11% школьников.

Чаще всего о желаемом доходе от 60 тысяч рублей говорили школьники из Мурманской области, Крыма, ЯНАО, Калининградской области.

Опрос также показал, что треть учеников (33%) намерены связать свою карьеру с творчеством и стать блогером, художником, музыкантом или писателем. 17% школьников хотят стать IT-специалистами и врачами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство российских компаний намерены поднять зарплаты в 2022 году.

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