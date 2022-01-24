Петербурженку оштрафовали за оскорбления в адрес подруги мужа

Телефонная переписка с подругой мужа обернулась штрафом для жительницы Петербурга.
В сентябре прошлого года заявительница стала получать сообщения на мобильный телефон с оскорблениями от жены ее знакомого. Тогда женщина решила обратилась в городскую прокуратуру, сообщили в ведомстве.
По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В итоге женщину оштрафовали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минюст РФ готовит ужесточение наказаний в виде штрафов для российских водителей. Соответствующие поправки могут появиться в КоАП.