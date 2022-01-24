Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 63 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 24 января.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 29 479 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 326 767 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 11 173 300 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.