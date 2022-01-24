До начала весны в особняке Игеля проведут первоочередные противоаварийные работы

До начала весны в особняке Игеля проведут первоочередные противоаварийные работы
До начала весны в особняке Игеля проведут первоочередные противоаварийные работы. Фото: группа "Вконтакте"/"Поехавший гулять"

В особняке Игеля на Каменноостровском проспекте до начала весны планируется проведение первоочередных противоаварийных работ.

Инвестор проекта ООО «Асгард» заявил, что зданием на Каменноостровском, 58 займутся и уже до первого марта будут проведены некоторые работы. Еще в феврале 2020 года особняк Игеля был передан новому инвестору, но тот не выполнил планов, а позже в здании произошел пожар. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Изначально инвестор планировал сделать на месте особняка гостиницу на 46 номеров, но не выполнил и части работы. В ноябре 2020 года там произошел крупный пожар, инвестор был обвинен в халатности и нарушении закона о сохранении объектов культурного наследия и предписал провести первоочередные противоаварийные работы.

Но время шло, и снова ничего не предпринималось даже несмотря на решение Арбитражного суда, который обязал начать ремонт в течение трех месяцев со дня принятия решения. В случае, если ООО «Асгард» так ничего и не предпримет с фирмы будет взыскиваться по 100 тысяч каждый месяц. Теперь гендиректор компании заявил, что все придет в норму до 1 марта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о повреждении объекта культурного наследия — Дома А. Черкасского (Риттеров).

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