Открытие Lounge restaurant Mood пройдет под музыку легендарных российских DJ

Легендарные ди-джеи сыграют на открытии нового тусовочного места в Петербурге — Lounge restaurant Mood.

28 января в 19.00 в ресторане Mood, bolloevcentre, по адресу переулок Гривцова 4, состоится концерт одного из самых востребованных и популярных ди-джеев России, на открытии выступит легендарный DJ Alexey Romeo. А 29 января в 19.00 состоится не менее фееричное выступление московского звездного гостя — DJ Nejtrino.

Так же на официальном открытии ресторана будут выступать звездные резиденты — DJ Nil и DJ Antonio.

LOUNGE RESTAURANT MOOD — ЭТО НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА.

Основателем ресторана является Ангелина Егорова, предприниматель, ресторатор, инвестор, меценат, заботливая жена и многодетная мама.

Так же Ангелина автор и ведущая МЕДИА проекта Бизнес Ангел и организатор одноименного конкурса стартапов.

Lounge restaurant Mood — это ресторан с авторской кухней от шеф-повара Алексея Гормеля — «Семь регионов мира», эстетически приятным дизайном, вечеринками с популярными артистами и вип комнатой с караоке.

Шеф-повар ресторана — Алексей Гормель. Более 14 лет он оттачивает своё мастерство на кухне.

Первый раз Алексей попробовал себя в роли повара в 14 лет, когда приготовил для своей семьи ребрышки с картофелем. С тех самых пор он решил для себя, что станет шеф-поваром, и в течение 14 лет он успешно оттачивает своё мастерство на кухне.

В 24 года Алексей стал шеф-поваром в сетевом проекте русской кухни, что дало большой старт в профессиональном росте. Так же за плечами Алексея организация работы ресторана на ПМЭФ 2021 и участие в популярных кулинарных шоу на ТВ. Сейчас же он все свои навыки и умения направил на разработку изысканной кухни Lounge restaurant Mood.

Ресторан объединяет в себе сразу несколько концепций:

⁃ Модный Ресторан. Суперсовременный дизайн ресторана и авторская кухня. Идеальное место для того, чтобы провести деловую, романтическую или дружескую встречу за бокалом вина и вкусной едой. В Ресторане, помимо основного меню, по будням готовят деловые обеды, что позволяет приятно и со вкусом отдохнуть в перерыве рабочего дня. ⁃ Концептуальные вечеринки и стендап вечера. Лучшие артисты поднимут настроение абсолютно всем гостям, независимо от пола и возраста. Уже сейчас каждую пятницу и субботу мы создаём новое пространство для любителей музыки и клубной культуры — это новое дыхание клубной культуры в городе. ⁃ Уютное караоке. В нашем ресторане расположился вип зал, оборудованный караоке и отдельной барной картой. Отличное место для уединения собственной компанией или празднования торжественных событий. В дневное время VIP зал возможно использовать для проведения деловых встреч по предварительному бронированию. Отдельный зал вмещает 18 персон.

Lounge restaurant Mood -приглашает всех на приятное время провождения и феерическое открытие в компании лучших ди-джеев России.

Для справки:

⁃ DJ Alexey Romeo Яркая фигура в музыкальной индустрии и символ поклонения нулевых. Самый высокооплачиваемый и востребованный ди-джей России из Санкт-Петербурга в течении 20 лет. Обладатель многочисленных регалий и премий. Начав свою профессиональную карьеру ди-джея в 1997 году Alexey Romeo во многом стал первопроходцем и законодателем на Российской электронной сцене. На протяжении 15 лет был ведущим на Radio record. В настоящее время — ведущий собственного шоу white knight на радио Megapolis Москва. Alexey Romeo принимал участие на многих модных и клубных мероприятиях топ уровня, включая большие танцевальные фестивали. В его активе гастроли по таким направлениям, как Нью Йорк, Майами, Лас Вегас, Ибица, Лондон, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Стамбул и многие другие.

⁃ DJ NEJTRINO Резидент Radio Record, автор и ведущий одного из самых популярных радиошоу — Record Megamix и Record Club. Основатель и владелец лэйбла L Music (ex — Luxury Music). Участник проекта Jakonda & Nejtrino До настоящего времени резидент лучших клубов Москвы — FIRST, RAЙ, THE MOST, LONDON, SOHO ROOMS. Автор сотен официалных работ с известными артистами, собственные треки, сотни ремиксов на зарубежных и отечественных исполнителей. Номинант различных премий и профессиональных рейтингов, уже более 15 лет занимает место одного из ведущих диджеев и музыкальных продюсеров страны с собственным узнаваемым стилем и бескомпромиссной репутацией, чьи треки постоянно звучат в эфирах ведущих радиостанций, а количество стримов цифровых площадок перешагнуло отметку в 100 миллионов.

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