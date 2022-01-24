Открытие Lounge restaurant Mood пройдет под музыку легендарных российских DJ

Открытие Lounge restaurant Mood пройдет под музыку легендарных российских DJ
Открытие Lounge restaurant Mood пройдет под музыку легендарных российских DJ. Фото: Нейтрино

Легендарные ди-джеи сыграют на открытии нового тусовочного места в Петербурге — Lounge restaurant Mood.

28 января в 19.00 в ресторане Mood, bolloevcentre, по адресу переулок Гривцова 4, состоится концерт одного из самых востребованных и популярных ди-джеев России, на открытии выступит легендарный DJ Alexey Romeo. А 29 января в 19.00 состоится не менее фееричное выступление московского звездного гостя — DJ Nejtrino.

Так же на официальном открытии ресторана будут выступать звездные резиденты — DJ Nil и DJ Antonio.

LOUNGE RESTAURANT MOOD — ЭТО НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА.

Основателем ресторана является Ангелина Егорова, предприниматель, ресторатор, инвестор, меценат, заботливая жена и многодетная мама.

Так же Ангелина автор и ведущая МЕДИА проекта Бизнес Ангел и организатор одноименного конкурса стартапов.

Lounge restaurant Mood — это ресторан с авторской кухней от шеф-повара Алексея Гормеля — «Семь регионов мира», эстетически приятным дизайном, вечеринками с популярными артистами и вип комнатой с караоке.

Шеф-повар ресторана — Алексей Гормель. Более 14 лет он оттачивает своё мастерство на кухне.

Первый раз Алексей попробовал себя в роли повара в 14 лет, когда приготовил для своей семьи ребрышки с картофелем. С тех самых пор он решил для себя, что станет шеф-поваром, и в течение 14 лет он успешно оттачивает своё мастерство на кухне.

В 24 года Алексей стал шеф-поваром в сетевом проекте русской кухни, что дало большой старт в профессиональном росте. Так же за плечами Алексея организация работы ресторана на ПМЭФ 2021 и участие в популярных кулинарных шоу на ТВ. Сейчас же он все свои навыки и умения направил на разработку изысканной кухни Lounge restaurant Mood.

Ресторан объединяет в себе сразу несколько концепций:

⁃ Модный Ресторан. Суперсовременный дизайн ресторана и авторская кухня. Идеальное место для того, чтобы провести деловую, романтическую или дружескую встречу за бокалом вина и вкусной едой. В Ресторане, помимо основного меню, по будням готовят деловые обеды, что позволяет приятно и со вкусом отдохнуть в перерыве рабочего дня. ⁃ Концептуальные вечеринки и стендап вечера. Лучшие артисты поднимут настроение абсолютно всем гостям, независимо от пола и возраста. Уже сейчас каждую пятницу и субботу мы создаём новое пространство для любителей музыки и клубной культуры — это новое дыхание клубной культуры в городе. ⁃ Уютное караоке. В нашем ресторане расположился вип зал, оборудованный караоке и отдельной барной картой. Отличное место для уединения собственной компанией или празднования торжественных событий. В дневное время VIP зал возможно использовать для проведения деловых встреч по предварительному бронированию. Отдельный зал вмещает 18 персон.

Lounge restaurant Mood -приглашает всех на приятное время провождения и феерическое открытие в компании лучших ди-джеев России.

Для справки:

⁃ DJ Alexey Romeo Яркая фигура в музыкальной индустрии и символ поклонения нулевых. Самый высокооплачиваемый и востребованный ди-джей России из Санкт-Петербурга в течении 20 лет. Обладатель многочисленных регалий и премий. Начав свою профессиональную карьеру ди-джея в 1997 году Alexey Romeo во многом стал первопроходцем и законодателем на Российской электронной сцене. На протяжении 15 лет был ведущим на Radio record. В настоящее время — ведущий собственного шоу white knight на радио Megapolis Москва. Alexey Romeo принимал участие на многих модных и клубных мероприятиях топ уровня, включая большие танцевальные фестивали. В его активе гастроли по таким направлениям, как Нью Йорк, Майами, Лас Вегас, Ибица, Лондон, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Стамбул и многие другие.

⁃ DJ NEJTRINO Резидент Radio Record, автор и ведущий одного из самых популярных радиошоу — Record Megamix и Record Club. Основатель и владелец лэйбла L Music (ex — Luxury Music). Участник проекта Jakonda & Nejtrino До настоящего времени резидент лучших клубов Москвы — FIRST, RAЙ, THE MOST, LONDON, SOHO ROOMS. Автор сотен официалных работ с известными артистами, собственные треки, сотни ремиксов на зарубежных и отечественных исполнителей. Номинант различных премий и профессиональных рейтингов, уже более 15 лет занимает место одного из ведущих диджеев и музыкальных продюсеров страны с собственным узнаваемым стилем и бескомпромиссной репутацией, чьи треки постоянно звучат в эфирах ведущих радиостанций, а количество стримов цифровых площадок перешагнуло отметку в 100 миллионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в последнюю неделю января посетит спектакли в популярных петербургских театрах можно в среднем за 1792 рублей.

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